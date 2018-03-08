РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил жительниц города с Международным женским днем, он пожелал женщинам уюта и благополучия в семьях, успехов в делах, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В этот день мы отдаем дань восхищения вашей красоте, мудрости, терпению и настойчивости в решении житейских и общественных проблем. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, семья и дом. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах жизни нашего города и страны. Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот», - сказал Ходырев.

Он пожелал жительницам города уюта и благополучия в семьях, успехов в делах, здоровья и душевного покоя.Также Ходырев особо отметил женщин старшего поколения, которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня – букет тюльпанов или веточка мимозы.