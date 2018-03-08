РИАМО - 8 мар. В столице утром в четверг солнечно и до 11 градусов мороза, ветер слабый, давление низкое, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве сохраняется влияние барического гребня. Атмосферные фронты очень далеко, в столице солнечно. Температура воздуха на главной станции ВДНХ – минус 9,2 градуса. Во Внукове мороз слабее, минус 8,5 градуса, а в «Шереметьеве» - минус 11», - говорится в сообщении.

Ветер слабый. Относительная влажность воздуха - 70%. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже привычных значений. Высота снега составляет 50 сантиметров.