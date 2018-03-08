РИАМО - 8 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и пожелал им праздничного настроения, здоровья и благополучия.

«С 8 Марта, милые женщины! От всей души желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых, солнечных дней. Праздничного настроения вам, внимания близких и родных, здоровья и благополучия. Будьте красивы, любимы и счастливы!» - написал Брынцалов в Twitter.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.