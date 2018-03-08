РИАМО - 8 мар. Президент России Владимир Путин прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны...» в качестве поздравления с Международным женским днем, сообщает Газета.ru.

«Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки... Только вы женщины способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером», сказал Путин.

Он подчеркнул, что «женщина - это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины».

В конце поздравительной речи президент прочитал стихотворение Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны...».