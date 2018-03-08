РИАМО - 8 мар. При ремонте силового кабеля на востоке Москвы произошел хлопок, в результате ЧП два человека госпитализированы в медучреждение, сообщает ТАСС.

«При проведении ремонтных работ в коллекторе на проезде Энтузиастов, дом 19, на силовом кабеле, который находился под напряжением 10 тысяч вольт, произошел хлопок, в результате которого пострадали два человека», - сказал источник в экстренных службах города.

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировала бригада скорой помощи. Подробности произошедшего уточняются.