РИАМО - 8 мар. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в четверг утром задержали и отменили около 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса. В «Домодедове» задерживаются восемь рейсов, еще 17 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержано десять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Московской области в Международный женский день ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Ветер ожидается восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность - около 62%.