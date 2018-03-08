РИАМО - 8 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и пожелал им любви и заботы мужчин.

«Дорогие, любимые наши женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Именно вы наполняете нашу жизнь красотой и гармонией, окружаете нас своей заботой и вдохновляете на самые смелые поступки. Вы заботитесь о семье, работаете. Мы, мужчины, видим и ценим ваш труд, и очень вам благодарны», - сказал Воробьев в поздравлении, опубликованном в Instagram.

Он отметил, что для мужчин 8 Марта – хлопотный день, но это еще одна возможность уделить внимание женщинам и выразить им свои самые искренние чувства.

«Что же пожелать женщине? Красоты, любви, заботы мужчин и успехов в ваших добрых делах. С праздником!» - заключил губернатор.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.