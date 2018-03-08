РИАМО - 8 мар. Возгорание произошло в квартире жилого дома на юго-востоке столицы, в ходе тушения пожара были спасены пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 05:01 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ЮВАО, улица Хлобыстова, 20, корпус 2.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горение происходит в квартире на четвертом этаже. В ходе проведения разведки и тушения квартиры были спасены пять человек. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 05:22 пожар был ликвидирован на площади 47 квадратных метров. Для ликвидации возгорания на место было направлены 14 единиц техники и 53 человека личного состава.