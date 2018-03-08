РИАМО - 8 мар. Жители и гости Москвы смогут не платить за парковку в городе с 8 по 11 марта, оставить машину можно будет на любой улице.

«В праздничные дни, с 8 марта по 11 марта, парковка в столице будет бесплатной», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.