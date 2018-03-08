РИАМО - 8 мар. Более десяти возгораний зарегистрировали в Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли около 120 человек, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 13. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 116 человек, 33 единицы техники», - говорится в сообщении.

Также спасатели четыре раза реагировали на дорожно-транспортные происшествия, при этом были спасены четыре человека. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.