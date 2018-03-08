РИАМО - 8 мар. В Москве и Московской области в Международный женский день ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице минус 4 - минус 2 градуса, по области минус 6 - минус 1», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность - около 62%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

«Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится усилением влияния антициклона, благодаря чему ожидается солнечная и сухая погода с температурным фоном немного ниже климатической нормы», - отмечается в материале.