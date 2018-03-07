РИАМО - 7 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает о фальсифицированной молочной продукции, которую производят на предприятии ООО «Белуга» в Калужской области, село Новождамирово, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону.

«Продукция, не соответствующая требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», может быть опасной и вызвать пищевое отравление», - говорится в сообщении.

Информация о «предприятии-фантоме» размещена на сайте Роспотребнадзора по Московской области.