РИАМО - 8 мар. В районе стадиона «ВЭБ Арена» в Москве в четверг будет ограничено движение для автомобилистов в связи с проведением футбольного матча, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена». Участок 1: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы»,- говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, движение будет полностью перекрыто 8 марта с 19:00 до 00:00.

8 марта на стадионе в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдет матч ЦСКА (Москва) – Лион (Франция). Начало в 21:00.