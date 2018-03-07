РИАМО - 7 мар. Общероссийский народный фронт в преддверии 8 марта запустил всероссийскую акцию «Моя семья – мои истоки», в ходе которой активисты ОНФ проводят для детей и их родных внеклассные занятия по изучению истории своей семьи, семейных традиций и ценностей, говорится в сообщении пресс-службы регионального исполкома ОНФ.

«Школьники узнают о том, как можно оформить генеалогическое древо и где искать необходимую информацию. При помощи старшего поколения в семейном кругу дети изучают историю своей семьи по фотографиям, сохранившимся документам, семейным реликвиям и традициям. Свои родовые деревья семьи оформляют на плакатах и готовят рассказы об интересных моментах семейной биографии. По итогам акции проходят выставки родословных работ и творческие вечера с чаепитием, на которых дети в теплой и непринужденной обстановке выступают с докладами про своих родственников, рассказывают о семейных праздниках и традициях, поют народные песни», - говорится в сообщении.

Акция будет проходить во всех регионах страны в течение марта. Планируется, что в ней примут участие более 25 тысяч детей и их родственников.

История каждой семьи тесно переплетается с историями других семей. С годами эти связи утрачиваются, а составление родословных помогают восстановить прерванные связи. Такое простое и приятное увлечение учит доброму, родственному отношению друг к другу и служит объединяющим фактором. Составление родовых книг укрепляет институт семьи и учит детей нести ответственность за судьбу своего рода и судьбу своей страны.

«Минувшей зимой в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Подольске был открыт бесплатный кружок – детское объединение любителей краеведения «Традиции родного края». Открытие отметили детской научно-практической конференцией на тему «Моя семья – мои истоки». Эта идея была подхвачена представителями ОНФ в других регионах и стала названием всероссийской акции ОНФ. Опыт, накопленный в нашем регионе, свидетельствует о том, что именно с внимания к местным традициям и к своей семейной истории начинается настоящая любовь к Родине. Это доступно и интересно каждому ребенку и взрослому», - отметил член регионального штаба ОНФ в Московской области Павел Костылев.

Проект решает сразу комплекс задач: сплочение семей, реализация творческого начала через краеведение, развитие навыков у детей научно-исследовательского подхода и историко-культурному наследию, и, несомненно, вклад социально-культурного значения.