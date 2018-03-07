РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мар. В преддверии 8 марта руководство отделения Госавтоинспекции в Балашихе поздравило вдов сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Поздравление вдов сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, стало доброй традицией для руководства отдела ГИБДД «Балашихинское». Ежегодно в канун Международного женского дня руководство Госавтоинспекции посещает женщин, чтобы лично поздравить их с праздником», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили женщин за пронесенную через годы память о подвигах погибших мужей, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и памятные подарки.