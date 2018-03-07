РИАМО - 7 мар. Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал о ходе выполнения работ по снижению негативного воздействия на окружающую среду полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», расположенного в Волоколамском районе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Шестого марта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Коган встречался с жителями Волоколамского района и проводил оперативное совещание по вопросам ликвидации неприятного запаха, распространяющегося от полигона. В результате было принято решение создать штаб по экстренной дегазации свалки, пересыпке ее тела дополнительным объемом грунтов и принятию других мер для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

«За последние три недели было два залповых выброса, которые привели к негативным воздействиям, и в Волоколамске были превышения ПДК по некоторым составляющим. На сегодняшний день тело полигона обследовано, выявлены источники этих выбросов. Отверстия, через которые просачивался свалочный газ, затампонированы, ситуация стабилизирована», - отметил Коган в интервью каналу «360».

По его словам, с учетом всех исследований, которые проведены лабораториями министерства экологии, Росприроднадзора, МЧС все данные представлены главе Волоколамского района. Глава принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации на полигоне «Ядрово» для ликвидации негативных последствий, которые могут возникать и устранения предпосылок к их возникновению.

Коган обратил внимание на важность подготовительных мероприятий к рекультивации полигона.

«Тампонирование при помощи грунта временно ликвидирует негативные воздействия. Полигон эксплуатируется 30 лет, газы там копятся, и понятно, что, если надлежащим образом не рекультивировать полигон, газ все равно найдет выход. Поэтому чем быстрее мы приступим к рекультивации полигона, тем быстрее мы ликвидируем все негативные воздействия на окружающую среду», - подчеркнул министр экологии.

Он отметил, что будет открываться новая современная карта, которая позволит захоранивать отходы достаточно бережно.

«Старое тело полигона будет рекультивироваться, оно будет герметично закрыто. Фильтрат будет надлежащим образом собираться, а свалочный газ будет утилизироваться», - добавил он.

Коган подчеркнул важность мер, направленных на создание современной инфраструктуры по утилизации и переработке отходов.

«В Московской области предусмотрено строительство мусороперерабатывающих комплексов, мы категорически против открытия новых полигонов в том виде, в котором они действовали. За счет этой инфраструктуры будут почти на 60% уменьшаться объемы мусора, которые захораниваются. Таких объектов у нас предусмотрено 11 плюс четыре завода по термическому обезвреживанию. Инвестконтракты по строительству четырех мусоросжигательных заводов и трех объектов по мусоропереработке уже заключены. В плане у нас заключение еще пять инвестконтрактов в ближайший месяц. Мы надеемся, что уже весной начнется строительство мусороперерабатывающего комплекса. Первый ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2019 года», - сказал министр.

Коган добавил, что сокращение объемов захоронений также будет происходить за счет внедрения системы раздельного сбора мусора.

«По каждому полигону предусмотрена четкая инвестпрограмма для уменьшения негативного воздействия. Наша задача – провести все соответствующие работы на тех полигонах, которые эксплуатировались долгое время, чтобы минимизировать запахи, распространение фильтрата, попадание его в почву, сократить объемы захоронений путем введения сортировок. Мы собираемся с 1 января 2019 года ввести раздельный сбор отходов, это позволит на 30% уменьшить объем захоронений», - заключил он.