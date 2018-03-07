РИАМО - 7 мар. В настоящее время на полигоне ТБО «Кучино» пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке, на полигоне ТБО «Алексинский карьер» ведутся работы по бурению скважин, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«На полигоне ТБО «Кучино» работает оперативный штаб правительства Московской области. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено», - говорится в сообщении.

Проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха, по обращениям граждан, на территории городского округа Клин Московской области. Постороннего запаха в воздухе не выявлено.

В городском округе Клин на территории полигона твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» ведутся работы по бурению скважин. В настоящее время пробурено 20 скважин глубиной 20 метров, произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из пяти скважин.

В правительстве Московской области разрабатывается проект по модернизации работы полигона. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.