РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске подрядчик, который установил девять детских площадок, собирается их демонтировать, поскольку работу не приняла местная администрация, сообщил учредитель группы компаний «Строй Город Юг» Гаррий Степанян.

«В 2017 году группа компаний «Строй Город Юг» установила девять детских площадок, из них три в Подольске и шесть – в микрорайоне Климовск. При приеме работ у нас возникла конфликтная ситуация с сотрудниками территориального управления Климовска, которые не приняли шесть детских площадок. Наши специалисты проверили их и не нашли указанные недостатки. Об этом мы сообщили в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горокруга», - сказал Степанян.

По его словам, компания не получила деньги за свою работу. Степанян отметил, что сотрудники компании планируют начать демонтаж 13-14 марта. Установка площадок обошлась организации почти в 6 миллионов рублей. Цена по контракту составляла свыше 8 миллионов рублей. Покрытие детских площадок с планировкой местности и работой по укладке обошлись подрядчику в 3 миллиона рублей, вернуть эти деньги организации не могут. Организации предложили либо демонтировать оборудование либо продать его в другой муниципалитет.

Представитель территориального управления микрорайона Климовск сообщил, что дети уже посещают установленные площадки. По его мнению, угрозы для их жизни нет. Однако представители администрации опасаются, что в будущем оборудование прослужит недостаточно долго.

В Подольске площадки установлены по адресам: Красногвардейский бульвар, во дворе домов №№23, 23А, улица Юбилейная, дома №№34, 36; Ленинградская, во дворе домов №№16, 18, 18А, 20; Юных Ленинцев, дома №№38, 42, улица Почтовая, 5, улица Заводская, дома №№3, 3А. В микрорайоне Климовск на улице Заводская, возле домов №№12, 14; на той же улице во дворе домов №№16, 18, 20Б, 20В и дома №4 на улице Молодежная; Октябрьский переулок, во дворе домов №№6, 8, 10, 12; улица Школьная, во дворе дома №10; на улице Серпуховская во дворе домов №№1-4; на проспекте 50 лет Октября, во дворе домов №№19, 19А, 17А, и домов №№8, 10, 12 на улице Мичурина.