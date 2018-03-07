РИАМО - 7 мар. Бесплатная лекция о перспективах и роли комикса в массовой культуре начала третьего тысячелетия состоится 10 марта на ВДНХ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«10 марта в 19:00 преподаватель направления «Комикс» Школы дизайна ВШЭ и сооснователь магазина «Чук и Гик» Василий Кистяковский расскажет гостям Павильона книги историю индустрии рисованных историй, которая справилась с глубочайшим кризисом на рубеже ХХ века и на сегодняшний день стала одним из основных поставщиков материала для кино- и телеэкранизаций», - отмечается в сообщении.

Посетители также узнают, чем отличается супергероика от андеграунда и какими путями идут лидеры индустрии, успешно пережившие кризис жанра рисованных историй. Им расскажут, чем обусловлен новый расцвет эпохи комиксов, как обанкротившееся издательство Marvel преодолело материальные и творческие проблемы и вышло за узкие рамки супергероики, а андеграундные комиксы переросли жанр «тяжелой автобиографии» и стали стремительно развиваться.

Также речь пойдет о месте комиксов в культуре ХХI века, вечном противостоянии ведущих американских издательств, гонке за лидерство, израильских шпионах, ссоре с бросанием печатных машинок и многом другом.