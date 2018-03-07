РИАМО - 7 мар. Артисты Московского театра мюзикла накануне 8 марта выступили для пассажиров Московского метрополитена в переходе станций «Пушкинская» и «Чеховская», они исполнили арии о любви, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Накануне Международного женского дня один из переходов Московского метрополитена временно превратился в театральные подмостки. Здесь артисты мюзикла исполнили акапелла-версии арий и поздравили пассажирок с весенним праздником. Актеры популярных спектаклей «Принцесса цирка», «Все о Золушке», «Преступление и наказание» поздравляли девушек с главным женским праздником и преподносили яркие весенние тюльпаны», - отмечается в сообщении.

Как сказал художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой, весь мир на самом деле держится на женщинах.

«Невозможно представить, кем бы мы были без наших ярких, талантливых, прекрасных дам. Мы обретаем полноту жизни только рядом с любимой женщиной», - сказал он.

Кроме того, 8 марта пассажиры услышат аудиопоздравления, которые будут транслироваться на эскалаторных наклонах всех станций метро и МЦК, а участники проекта «Музыка в метро», выступающие на специально отведенных творческих площадках, исполнят тематические песни и произведения.

Все места проведения мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, были специально выбраны таким образом, чтобы не препятствовать движению пассажиров.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов поздравил сотрудниц московского метро и пассажирок подземки с Международным женским днем.

«8 марта – прекрасный повод, чтобы рассказать, о нашем большом и дружном 53-тысячном коллективе, в котором работают более 19 тысяч женщин. Наши сотрудницы встречают пассажиров в кассах и у турникетов, они трудятся дежурными по станциям и помогают метрополитену справляться с самыми сложными случаями в Ситуационном центре метрополитена. От лица Московского метрополитена я с радостью поздравляю всех наших замечательных сотрудниц и пассажирок с Международным женским днем», - сказал Латыпов.

Московский метрополитен традиционно проводит праздничные мероприятия, приуроченные к значимым событиям в жизни столицы и москвичей. 6 марта в переходе станции метро «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина» прошла необычная акция «Заморозим цветы, растопим сердца», посвященная Международному женскому дню. Молодые ученые провели ряд экспериментов и создали около 300 ледяных роз, которые затем подарили девушкам.

Утром в среду на станции «Курская» была обустроена импровизированная бьюти-зона, где все желающие смогли бесплатно сделать профессиональную укладку и макияж.