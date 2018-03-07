РИАМО - 7 мар. Двое работников незаконного игорного заведения в подмосковном Клину приговорены к условным срокам, приговор вступил в силу, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Суд установил, что в период с апреля по сентябрь 2016 года 22-летняя Кристина Иванова за денежное вознаграждение осуществляла незаконную деятельность в качестве оператора игрового клуба, располагавшегося в городе Клину. Ее соучастник 62-летний Борис Куприянов работал в указанном игровом заведении охранником. Государственное обвинение в суде по данному уголовному делу поддерживал представитель Клинской городской прокуратуры.

«С учетом ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил Ивановой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, Куприянову – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконное проведении азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору)», - говорится в сообщении.

Обвинительный приговор Клинского городского суда по уголовному делу в отношении Ивановой и Куприянова вступил в законную силу.