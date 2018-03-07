РИАМО - 7 мар. Детский технопарк «Инжинириум» в Москве 9 марта проведет для детей инженерный квест, в ходе которого участники при помощи 3D-технологий смогут создать вазу с цветами в подарок на 8 марта мамам, бабушкам, сестрам и подружкам, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Детский технопарк «Инжинириум» на базе МГТУ имети Н.Э. Баумана приглашает детей 9 марта на инженерный квест. Он будет проходить на четырех локациях технопарка, которые логически связаны между собой «силой инженерной мысли».

«Пройдя все испытания, дети с нуля смогут создать оригинальный, инновационный подарок на 8 марта для своих мам, бабушек, сестер и подружек, используя самые современные технологии», — сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алесей Фурсин.

Квест начинается с локации «3D». Здесь юные посетители смогут самостоятельного спроектировать цветочные вазы любой формы и размера. Они сами будут задавать все характеристики и печатать свою модель на 3D-принтере.

Следующий шаг — локация «робототехники». Дети соберут машинку с прицепом, на которой можно будет довезти свою вазу. Если возникнут какие-то вопросы с запуском модели, преподаватели «Инжинириума» сразу на них ответят, помогут разобраться и запустить мотор.

На локации «схемотехники» школьникам объяснят, как собирать устройство, которое определит, подъехала ли машинка к месту назначения или нет. На дисплее можно будет отслеживать ее маршрут.

Кроме того, с использованием 3D-ручек участники квеста смогут создать свой собственный букет. В этом им поможет финальная локация — «промдизайн».

Последняя ступень квеста - проверка на прочность. Созданные ребятами автомобили с загруженными в них вазами и цветами должны будут проехать специальный лабиринт и привезти цветы на праздник. Как только все довезут свои подарки, наставники подведут итоги и выберут самого технически подготовленного и креативного ребенка.

Квест состоится по адресу: Госпитальный переулок, дом 4/6, строение 1, первый этаж, технопарк «Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана», станция метро «Бауманская».