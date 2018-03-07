РИАМО - 7 мар. Более 2 миллионов человек посетили столичные катки этой зимой, сообщил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В среду в столичном парке Горького стартовала акция «Ночь на катке», приуроченная в этом году к прошедшим Олимпийским играм в Пхенчхане. На катке появились серебряные призеры в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

«За этот зимний сезон у нас катки посетили уже более 2 миллионов человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году», - сказал Кибовский.

По его словам, сезон катков находится еще в самом разгаре, и эта цифра увеличится в ближайшее время.

«Мы видим, как с каждым годом растет любовь наших горожан к конькам, к этому виду и спорта, и отдыха. Катаются от мала до велика, от самых маленьких до прадедушек этих самых маленьких», - заметил Кибовский.

В свою очередь руководитель парка Горького Марина Люльчук добавила, что почти 800 тысяч человек вышли на каток в парке Горького в течение этой зимы.

«С 23 ноября и до сегодняшнего дня уже посетили каток около 800 тысяч человек. Это достаточно большое количество людей и, соответственно, каждые, кто приходят сюда, - это те люди, которые постоянно сюда возвращаются», - отметила Люльчук.

Она добавила, что посетители парка Горького любят каток за его локацию и атмосферу.

По ее словам, каток в парке Горького закроется уже 11 марта в связи с началом подготовки к летнему сезону.