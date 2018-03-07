РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 7 мар. В школах подмосковных Котельников к 2021 году планируют ликвидировать вторую смену, сообщила глава муниципалитета Ирина Польникова.

«Сегодня 22% наших школьников учатся во вторую смену. Достаточно высокий показатель. К 2021 году мы должны всех перевести на первую смену», – сказала Польникова.

Она добавила, что первоочередной задачей властей Котельников является возведение пристройки на 300 мест к школе №2. В микрорайоне Южный инвестор-застройщик ООО «Стройсоюз» в 2018 году приступит к строительству новой школы на 1 200 мест.

«Уже приступили к строительству школы на 1 100 мест в микрорайоне Белая Дача», – заключила Польникова.