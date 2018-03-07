РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 7 мар. Ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет планируют открыть в детских садах подмосковных Котельников в 2018 году, сообщила глава муниципалитета Ирина Польникова.

«В 2018 году планируется открытие нового детсада «Маргаритка» на 180 мест. Здание готово на 80%, субподрядчик сейчас отделывает внутренние помещения, в том числе бассейн, устанавливает слаботочную систему, планирует благоустройство территории. Прежние годы мы вели серьезную работу по ликвидации очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Следующая задача – ясельные группы. Как раз в новом саду мы сможем дать путевки ребятишкам от полутора до трех лет», – сказала Польникова.

Она добавила, что на базе детского сада будет создан консультационный центр оказания психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Там откроют специализированные кабинеты, привлекут специалистов по работе с данными детьми.