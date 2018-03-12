РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мар. В одном из домов Королева в понедельник отключат электроэнергию, света не будет с 9:00 до 14:00 из-за проведения ремонтных работ, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы Королева в Instagram.

Без света останется дом на улице Сакко и Ванцетти в центральном районе города.

«В связи с плановыми ремонтными работами на трансформаторной подстанции будет производиться отключение электроэнергии 12 марта с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Сакко и Ванцетти, дом 26», – говорится в сообщении.

Подробную информацию жители Королева могут узнать на сайте или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.