РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области в понедельник проведут прием граждан в общественной приемной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В понедельник, 12 марта, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Балашихи состоится прием граждан. В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №9 Главгосстройнадзора Московской области», – сказал начальник управления Руслан Тагиев.

Прием граждан пройдет с 10:00 до 13:00 без предварительной записи по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом 7/1.