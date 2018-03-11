РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец в воскресенье мини-футбольный клуб «Спартак» сыграет с нижегородской командой «Оргхим», сообщается на официальной странице команды в Instagram.

«В рамках 22-го тура западной конференции Высшей лиги мини-футбольный клуб «Спартак» встретится с нижегородским «Оргхимом». Матч пройдет 11 марта во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах», – говорится в сообщении.

Матч пройдет по адресу: улица Смирновская, дом №4. Начало в 14:00.

Перед началом встречи для всех болельщиков проведут развлекательную программу. Дворец спорта «Триумф» приглашает желающих приехать за час до начала игры.

На текущий момент команды занимают соседние места в турнирной таблице. На счету красно-белых из Люберец 42 очка и третья строчка в Высшей лиге. Нижегородская команда набрала 35 очков и занимает четвертую позицию в западной конференции Высшей лиги по мини-футболу.