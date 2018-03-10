РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В поселении Томилино Люберец в субботу пройдет открытый чемпионат по автоманеврированию среди женщин.

СТК «Люберцы» приглашает представительниц прекрасного пола принять участие в открытом чемпионате городского округа Люберцы по скоростному автоманеврированию среди женщин. Первый этап пройдет 10 марта в Томилине.

Второй этап чемпионата начнется 17 марта. Победители гонки получат подарки. Необходимо предварительно записаться по адресу: https://vk.com/topic-64258223_37310602. Стоимость участия составит 500 рублей.

Регистрация в дни соревнований продлится с 11:00 до 12:00. Начало чемпионата в 12:00.

По традиции, в конце каждого из этапов будет проведен трек-день для всех желающих. После награждения призеров второго этапа будет организован стол с угощениями.

Зрители могут попасть на автодром бесплатно, для этого необходимо вбить в навигатор команду «СТК «Люберцы». Чемпионат проходит при поддержке местной администрации.