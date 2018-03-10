РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 10 мар. Тематическая дискотека 80-х, 90-х и «нулевых» годов для подростков пройдет в субботу в молодежном центре «Лидер» подмосковного Дзержинского.

«Десятого марта делаем подарок девчонкам к Международному женскому дню. Состоится тематическая дискотека под музыку 80-х, 90-х и «нулевых» годов в молодежном центре «Лидер» Дзержинского по адресу: улица Лермонтова, дом №42. Начало в 19:00», – сказал Харламов.

Он добавил, что вход свободный. Действуют возрастные ограничения – посетить дискотеку смогут подростки не старше 18 лет. Ведущие проведут игры и конкурсы.

Международный женский день приобрел официальный статус по решению ООН в 1975 году и с тех пор отмечается ежегодно. Изначально этот праздник был посвящен борьбе женщин за равные права. Но в современном мире он уже не ставит своей основной целью утверждение равенства женщин с мужчинами, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине вне зависимости от ее статуса и возраста.