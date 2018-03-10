РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 мар. Жители Балашихи в субботу смогут принять участие в весеннем забеге, на состязание приглашаются все желающие от трех лет, сообщается на странице группы «Бульвар Пехорка» в соцсети «ВКонтакте».

«На старт 10 марта дети от 3 лет выйдут на дистанцию 1 километр, а взрослым предстоит пробежать 2 и 4 километра по дорожкам бульвара Пехорка и Парка культуры и отдыха», – отмечается в сообщении.

Участие в мероприятии бесплатное. Забег начнется в 11:30 по адресу: Балашиха, улица Советская, дом 10А. Первыми побегут девочки и мальчики от 3 до 10 лет, затем в 11:40 – ребята 11-15 лет. Старт для взрослых участников – 12:00. Победители забегов получат памятные дипломы и призы.