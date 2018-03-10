РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 мар. В подмосковном Королеве в субботу состоится весенний бал главы города, посвященный Международному женскому дню, участники будут танцевать исторические и современные бальные танцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие пройдет в Центральном дворце культуры имени Калинина в 12:00.

«Весенний бал главы городского округа Королев, посвященный Международному женскому дню, пройдет 10 марта. Для участия в данном мероприятии необходимо записаться по телефонам: 8(965)212-40-22, 8(910)468-21-44», – говорится в сообщении.

Во время бала участники будут танцевать исторические и современные бальные танцы, латиноамериканские танцы. Также их ждет интерактивное обучение и выступления музыкальных и танцевальных коллективов. На мероприятии будет действовать дресс-код. Дамы должны прийти в вечерних платьях ниже колен, мужчины – в костюмах или рубашках с длинными рукавами, в галстуках или бабочках.