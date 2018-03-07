РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жительниц городского округа с 8 марта и пожелали им здоровья, красоты и успехов в добрых делах, сообщается на сайте администрации округа.

«Как бы ни менялись времена, этот праздник символизирует приход весны, дает возможность выразить признательность, уважение и любовь! Ведь именно благодаря женщинам мир становится добрее, в нем сохраняется духовное единство. Ваши терпение, мудрость, забота помогают преодолевать любые невзгоды», – говорится в сообщении.

Из 325 тысяч жителей горокруга Подольск большую половину – 175 тысяч – составляют женщины. Труженицы Подольска ежедневно с успехом справляются с непростыми задачами практически во всех сферах деятельности. Всего в экономике округа заняты более 75 тысяч женщин: почти 57 тысяч работают в образовании, здравоохранении, культуре, кредитно-финансовой сфере, торговле, более 18 тысяч трудятся в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

Пестов и Машков пожелали в первый праздник наступившей весны женщинам здоровья, любви, красоты, улыбок, успехов в добрых делах и как можно больше светлых счастливых событий. Также чтобы рядом с ними всегда было надежное мужское плечо, а в доме царили мир и согласие.