РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) в субботу состоится во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах в субботу состоится третий турнир молодой промоутерской организации Golden Team Championship (GTC 03). На ринг выйдут полюбившиеся публике профессиональные спортсмены: Анатолий Малыхин, Али Абдухаликов, Шамиль Мусаев, Камиль Магомедов, Руслан Тедеев и другие.

На боевые состязания приедут лучшие спортсмены и чемпионы. Одним из ожидаемых событий станет бой Малыхина против бойца из Польши Михала Влазло. Российский спортсмен является чемпионом страны и мира по ММА. Абдулхаликов станет участником еще одного боя главного карда турнира.

Всего в рамках турнира GTC 03 состоится 12 боев по правилам ММА. Помимо ведущих отечественных спортсменов, в арсенале промоутерской компании GTC будут выступать перспективные иностранные бойцы ММА. Такое нововведение будет способствовать организации более конкурентных поединков.

Промоушен Golden Team Championship создан в 2017 году на базе клуба Golden Team. Он ставит своей целью проведение турниров по смешанным единоборствам на территории России и за ее пределами. Основной миссией компании является популяризация ММА как вида спорта, выявление и продвижение молодых бойцов на профессиональный уровень и создание телевизионного спортивного контента высочайшего класса.