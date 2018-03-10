РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 мар. В подмосковной Балашихе в субботу пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 10 марта 2018 года будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.

Рейд пройдет с 23:00 до 01:00 по адресу: Балашиха, улица Советская, дом 23. Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет, а при повторном нарушении – уголовная ответственность.