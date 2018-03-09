РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В усадьбе «Ивановское» Подольска в пятницу покажут инсценировку празднования Международного женского дня в советскую эпоху, мероприятие пройдет в интерьере усадебной коммуналки.

Организаторы ждут всех желающих в усадьбе «Ивановское» в пятницу. Здесь в интерьерах экспозиции «Усадебная коммуналка» гости увидят ретро-инсценировку женского праздника. Мероприятие проходит в рамках программы «Мы из СССР». Начало в 14:30.

Зрителям покажут, как отмечали женский праздник в советское время. Для гостей проведут модное буфф-дефиле в нарядах того времени с комментариями ведущего и соответствующим видеорядом. Завершится праздник в бывшем усадебном клубе дискотекой. Участники услышат шлягеры 50-80-х годов ХХ века. Хиты прозвучат на пластинках и магнитных лентах.

В этот же день сразу после окончания основной программы участники смогут посетить выставку «Коммунальная история усадьбы Ивановское».

Организаторами праздника выступили АНО Агентство культурных и туристских инициатив «Наш уездъ», клуб любителей старинных автомобилей «Ретромобиль», творческое пространство «Мамин Лад», Федеральный музей профессионального образования.