РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 мар. Женский экипаж из подмосковного Королева примет участие в соревновании «Леди-триал», по традиции заезд пройдет 8 марта.

Мероприятие пройдет в поселке Боровково Ногинского района Подмосковья. Участницы заезда будут состязаться в двух категориях: стандартные и подготовленные автомобили.

В четверг состоится традиционный заезд девушек по бездорожью, в котором примет участие экипаж из Королева. Мероприятие проходит при поддержке администрации Ногинского муниципального района. Девушек ждет подготовленная интересная трасса, богатый призовой фонд и, конечно, отличное настроение.

Соревнование «Леди-триал» проводится с 2007 года. В прошлом году состоялось юбилейное соревнование. На состязание съезжаются представительницы из Москвы, Подмосковья и ближайших областей. Девушки демонстрируют мастерство на специально подготовленной трассе. Здесь важна чистота прохождения спецучастков (секций), а также временной показатель.