РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 мар. Все желающие жители подмосковного Подольска могут принять участие в юбилейных соревнованиях по лыжным гонкам «Подольская лыжня», состязания пройдут в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Открытые XXXV традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» памяти председателя спортивного клуба «Космос» Нины Федотовой, тренеров по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова пройдут в городском округе 8 марта.

««Подольская лыжня» отметит свой 35-летний юбилей в четверг. Помимо основных соревнований, запланирована эстафета 4х1,5 километра в рамках II комплексной спартакиады по месту жительства, спартакиада трудовых коллективов и универсиада студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Соревнования проведут в лесопарке «Дубки» на Мышином поле. Начало в 11:00. Контактный телефон: 8(4967) 65-16-78. Принять участие в юбилейных соревнованиях приглашаются все желающие.