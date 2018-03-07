РИАМО (ЛОБНЯ) – 7 мар. Жители подмосковной Лобни 18 марта примут участие во флешмобе в рамках патриотической акции «Россия – это Я» и выстроятся в форме огромной буквы «С» в составе слова «Россия», сообщается в официальной группе администрации Лобни в соцсети.

«Патриотическая акция «Россия – это Я» пройдет на территории Подмосковья 18 марта. Апогеем акции станет флешмоб, на котором несколько тысяч жителей Подмосковья создадут слово «РОССИЯ» в цветах триколора. Жители Лобни выстроятся в форме буквы «С» голубого цвета», – говорится в сообществе.

Также уточняется, что в акции «Россия – это Я» примут участие шесть муниципальных образований севера Подмосковья – Талдомский район, Дубна, Дмитровский район, Лобня, Долгопрудный и Химки.

«Это очень символично, ведь это цвет неба и воды, а аэропорт Шереметьево и озеро Киово являются визитными карточками нашего города», – отметил глава Лобни Евгений Смышляев.

По данным Лобненского информагентства, число участников акции и длина самого слова ориентированы на новый рекорд книги Гиннеса. Имена участников будут записаны в книгу рекордов, которая станет экспонатом шести музеев Подмосковья в муниципалитетах-участниках.