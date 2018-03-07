РИАМО - 7 мар. Детей и молодежь Подмосковья приглашают принять участие в национальном детско-юношеском конкурсе поэтов-песенников «Талант, согревающий добром», говорится в сообщении организаторов конкурса.

«Организаторы национального детско-юношеского конкурса поэтов-песенников «Талант, согревающий добром» ставят перед собой задачу поддержки развития президентской сети социально ориентированных детских и молодежных проектов, выявления юных талантов среди социально уязвимых категорий граждан (дети-сироты, дети-инвалиды, дети и подростки, воспитывающиеся в неполных, малообеспеченных и неблагополучных семьях, ученики и выпускники детских домов-интернатов)», - говорится в сообщении.

Миссия конкурса - способствовать усилению внимания государства и общества к проблемам таких детей и семей. Цель конкурса - еще раз показать, что сила любого настоящего дарования заключена в красоте и правде, порождаемыми приложением реальности в искусстве или других сферах общественно полезной деятельности.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до сентября 2018 года. В октябре жюри подведет итоги конкурса и наградит победителей.

Конкурс поэтов-песенников проводится в трех возрастных категориях: от 10 до 13 лет, от 13 до 18 лет, от 18 до 25 лет. Жюри принимает от авторов работы, которые ранее не были опубликованы в печатных или электронных изданиях. Текст произведения должен предназначаться для объединения с мелодией.

Победителей конкурса наградят планшетами и путевками в «Артек».