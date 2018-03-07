Многие жители Московской области ведут Instagram-странички, посвященные городам, в которых живут, или своим любимым местам. Листая ленту, можно открывать для себя Подмосковье по-новому, узнавать о местах, о которых ты вообще никогда не слышал, или вдохновиться авторским видением знакомого города и отправиться туда в путешествие. Редакция РИАМО собрала 10 интересных инстаграмов о Московской области, на которые стоит подписаться.

@svetosh13: готова на все ради кадра

Публикация от Svetlana Russia Moscow 🇷🇺 (@svetosh13) Фев 24, 2018 в 2:32 PST

Москвичка Светлана Позднякова работает бухгалтером и часто ищет вдохновения в Подмосковье. Фотография для нее – хобби, которое переросло в профессиональную деятельность, она часто снимает для печатных и онлайн-изданий. Светлана специально следит за погодой, чтобы поймать интересные условия съемки и природные явления: красивый рассвет, иней, пар над рекой и т. д. Может проснуться рано утром и сорваться перед работой за город снимать. Часто бывает в Истре – это одно из любимых мест. Говорит, что здесь красиво в любое время года и суток: осенью туманы, зимой иней и река парит. В ее «Инстаграме» много красивых фото Подмосковья и соседних областей.

«Смотрю Instagram и плачу»: москвичи рассказали, почему ненавидят путешественников>>

@centaurcastle: взгляд с высоты птичьего полета

Публикация от АЭРОФОТОСЪЕМКА (@centaurcastle) Янв 16, 2018 в 1:39 PST

Мы живем в огромном мире, но видим лишь его малую часть только потому, что смотрим на него под небольшим углом. Птицы видят те же места совсем по-другому, так что им можно только позавидовать. Аэрофотограф Юрий Леванович из Жуковского показывает нам мир с высоты птичьего полета, в его аккаунте множество прекрасных фотографий и видео с неба. В группе на Facebook можно посмотреть панорамы 360 градусов, а в своем телеграм-канале он выкладывает фотографии в высоком качестве, которые можно использовать как фотообои для рабочего стола.

Ложь ради лайка: психологи о вымышленной жизни в Instagram>>

@ose1983: Подмосковье – это свобода

Публикация от Ольга Гродинская (@ose1983) Янв 12, 2018 в 9:00 PST

Ольга Гродинская – не профессиональный фотограф, ее захватывает сам процесс – путешествия и охота за интересным кадром. Любопытные локации находит в Instagram и сама делится здесь фотографиями мест, которые произвели особое впечатление. По ее мнению, за этим необязательно далеко ездить. «За это я и люблю Подмосковье – это кладезь потрясающих мест, а главное – все близко! Это свобода, ты ни от кого не зависишь, это не требует длительного планирования и больших затрат! Сел в машину – и вперед, за новыми приключениями, красивыми фотографиями и отличным настроением!» Ольга родом из тихого провинциального Торжка, поэтому ей по душе природа, русские деревни и небольшие старинные города. «Чаще всего я фотографирую церкви и монастыри, для меня это места силы, красивая архитектура и неотъемлемая часть истории моей Родины», - признается девушка.

Первый вопрос детей был: «Сколько подписчиков у вас в Instagram?»>>

@mironovatanyahoo: любовь к Красногорску

Публикация от Татьяна Миронова (@mironovatanyahoo) Фев 16, 2018 в 9:07 PST

Татьяна Миронова родилась и выросла в Красногорске, где окончила художественную школу, и профессионально занимается фотографией. «Люблю свой город за зелень лесов и парков, за усадьбу «Архангельское» в которой очень приятно гулять в любое время года», - говорит Татьяна. Больше всего любит снимать природу и животных. В ее Instagram много красивых деталей природы.

«Они все врут»: чем инстамамы раздражают подписчиков >>

@krylova555: сказочные подмосковные пейзажи

Публикация от Olga (@krylova555) Фев 13, 2018 в 5:16 PST

Ольга Крылова – психолог и дизайнер из Москвы, но свой город снимает редко, а вот подмосковные – с удовольствием. Почти все свободное время они с мужем проводят в Подмосковье, где ищут интересные места. Объездили почти всю область: Истру, Дзержинский, Ступино, Можайск, Серпухов, Подольск, Котельники, Люберцы, Кубинку, Горки Ленинские, Домодедово, Коломну. Ольга снимает давно, а в последние два года увлеклась пейзажной съемкой. Больше всего ей нравятся рассветы и закаты, старинные храмы и усадьбы. «Если хочется отдохнуть от суеты города, всегда можно прогуляться в лесу, поехать к речке, посидеть на брегу или найти старинный храм с интересной историей», - советует она.

«Деньги на iPhone Х я заработал собственным телом» >>

@zamkad_life: есть жизнь за МКАДом

Публикация от Serёzhya | Королёв, Мытищи (@zamkad_life) Дек 20, 2017 в 11:24 PST

Смартфон и квадрокоптер – вот боевой арсенал блогера, считает Сергей по прозвищу Замкадный. «Я с рождения живу за МКАДом, здесь есть жизнь и еще какая! Я всегда очень гордился тем, что я не москвич, а свой, замкадный, меня поэтому так и начали называть. И название для своего фотоисторического и познавательного блога я взял соответствующие – «замкад лайф». По признанию Сергея, он хочет показать людям, что красота – вокруг нас, а не только за границей. Мечтает проехать все регионы РФ и на данный момент я побывал уже в 61 из 85-ти. По его мнению, Подмосковье – один из самых насыщенных историческими местами и природными красотами регион. Работая в офисе на пятидневке, он в любой свободный момент отправляется изучать новые места. «Посмотрите вокруг и поймете, что чудеса – рядом!», – его девиз.

Фейки и заказуха в интернете: сколько платят блогерам за отзывы >>

@mistral.tatyana:

Публикация от Tatyana Belyakova (@mistral.tatyana) Фев 2, 2018 в 5:27 PST

Преподаватель турецкого языка и москвичка Татьяна Белякова считает, что Москва и Подмосковье неотделимы друг от друга. «С детства для меня Подмосковье – это дача, лыжные походы и походы с рюкзаком, регулярные экскурсии по усадьбам и близлежащим городам», - рассказала она. Увлечение фотографией изменило взгляд на знакомые места, и она стала искать точки, откуда можно сделать красивые снимки природы и храмов. Рассветы и закаты – любимое время. А еще в ее аккаунте много фото самолетов. Фото с телефона Татьяна не признает, снимает на профессиональную камеру Nikon. В 2015 году на конкурсе «Наше Подмосковье» от National Geographic вышла в число финалистов.

Молодые учителя Подмосковья: про лайфхаки, селфи с детьми и посты в Instagram>>

@barbina_o: подмосковные закаты и рассветы

Публикация от Оксана (@barbina_o) Янв 25, 2018 в 12:30 PST

Оксана Барбина родилась и живет в Жуковском. Фотографией увлеклась, зарегистрировавшись в Instagram. Начала открывать для себя красоту природы, волшебство закатов и рассветов. Когда небо загорается красками, чувствуешь себя причаcтной к какому-то таинству, признается она. Также любит фотографировать храмы. «В моем любимом Подмосковье на Москве-реке закаты и рассветы порой не хуже, чем на побережье Индийского океана. Московская область богата местами, где сочетаются великолепная архитектура храмов и красота природы», - отмечает пользователь.

Кибер-ловушки: почему не стоит размещать личные данные в соцсетях>>

@ luelkovica: Химки – город для жизни

Публикация от Юлия (@luelkovica) Мар 2, 2018 в 2:21 PST

Юлия Терехина из Химок более 13 лет снимает на зеркальную камеру и уже два года профессионально. Фотография – это лекарство от всех болезней, антидепрессант, фитнес, обезболивающее, считает она. «Когда видишь красивый кадр, то перестаешь мерзнуть в 30-градусный мороз», - делится она. Попробовав себя в разных жанрах, остановилась на пейзаже и архитектуре. А когда выбирала, где жить, остановилась на Химках и не пожалела. Парки, заповедники и развитая инфраструктура – все рядом. Тут можно отлично провести выходные на природе с семьей или погулять в одиночестве и поснимать красивые пейзажи. Юлия советует погулять в Парке Толстого и на «Алее Любви», которая хорошо известна в Instagram.

@ser9vozdev: авиаград Жуковский в необычном свете

Публикация от Sergey Gvozdev (@ser9vozdev) Дек 25, 2017 в 1:12 PST

Сергей родился и вырос в городе авиации – Жуковском, с чем и связана его любовь к высоте и полетам. Основа его творчества – природные и городские пейзажи. «Благо, в нашем уголке Подмосковья хватает и того, и другого: река Москва и множество мелких речушек и озер, Боровской курган, усадьба Воронцовых-Дашковых и знаменитый и уникальный по архитектуре Храм Владимирской иконы Божией Матери», - рассказывает Сергей. Фотограф любит эксперименты с искусственным светом, результаты которых можно посмотреть в его Instagram.