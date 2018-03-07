РИАМО - 7 мар. Пробка длиной 43 километра образовалась на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги в южной и восточной части магистрали, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

В Москве наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.

«МКАД внутренняя сторона, от 99-го километра до Варшавского шоссе. Длина пробки — 43 километра», - отмечается в сообщении.

В настоящее время загруженность дорог в Москве составляет девять баллов по 10-балльной шкале.