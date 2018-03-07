РИАМО - 7 мар. Бесплатный вход в муниципальную баню в подмосковном Видном организовали для женщин 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В преддверии Международного женского дня 8 марта на территории Московской области скидки и акции приготовили не только магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и ярмарки.

«В муниципальной бане городского поселения Видное Ленинского муниципального района, отремонтированной в рамках программы «100 бань Подмосковья» в 2014 году, предусмотрена акция к Международному женскому дню: 8 марта всем женщинам вход бесплатный. Данный банный объект расположен по адресу: Видное, улица Гаевского, дом 1а», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В настоящее время в Московской области насчитывается свыше 800 банных объектов, 68 из которых открыты в рамках реализации губернаторской программы «100 бань Подмосковья». На всех объектах программы предусмотрены скидки для отдельных категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей.