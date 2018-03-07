РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско призвал представителей малого и среднего бизнеса городского округа Люберцы прийти на выборы президента РФ и проголосовать, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

В среду депутат Мособлдумы, заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско встретился с представителями малого и среднего бизнеса городского округа Люберцы.

«Призываю присутствующих прийти на выборы президента России. Понимая важность предстоящего события для нашей страны, представителям бизнеса Люберец необходимо провести встречи со своими сотрудниками и донести до каждого о необходимости принять участие в формировании будущего России», – сказал Дениско.

В ходе обсуждения вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на территории округа, участники совещания обменялись информацией, опытом и положительной практикой, способствующей созданию условий для активной финансово-кредитной и инновационной деятельности. Участники встречи провели анализ текущего положения дел в предпринимательской сфере и выразили мнение о необходимости существования условий добросовестной конкуренции.