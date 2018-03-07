РИАМО - 7 мар. На фитосанитарном контрольном посту в Подмосковье обнаружили партию гвоздик из Италии, зараженных цветочным трипсом, их уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

2 марта управление на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске, при досмотре срезов цветов гвоздики в количестве 340 штук происхождением Италия выявило карантинный для РФ объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.