РИАМО - 7 мар. В подмосковном городском округе Ступино приступили к строительству производственного комплекса площадью более 13 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства комплекса по производству комбикормов, концентратов, премиксов и других кормовых добавок. Объект будет возведен в поселке Жилево городского округа Ступино», - сказал глава надзорного органа Руслан Тагиев.

В состав нового производственного комплекса войдут цех по приготовлению кормов, склад напольного хранения с зоной приемки сырья, склад силосного хранения, административно-бытовой корпус с контрольно-пропускным пунктом, гараж с мастерской, котельная. Площадь объекта составит 13,09 тысячи квадратных метров.

При строительстве комплекса будут использованы современные строительные материалы и технологическое оборудование. Площадь завода будет благоустроена, планируется устройство газонов, площадок для стоянки автотранспорта.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №10 Главгосстройнадзора, сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Плановый срок завершения строительства – первый квартал 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию здесь появится 70 новых рабочих мест», - добавил Тагиев.