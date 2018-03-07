РИАМО - 7 мар. Министерство культуры России анонсировало новый проект по развитию туризма - «Россия - родина космонавтики», к которому может присоединиться и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров принял участие в парламентских слушаниях Госдумы на тему: «Правовые и организационные вопросы устойчивого развития внутреннего, въездного туризма в Российской Федерации». В рамках парламентских слушаний обсуждались различные правовые и организационные аспекты устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в России.

«Анонсировались новые проекты министерства культуры РФ, в частности, маршрут «Россия - родина космонавтики». Московской области обязательно нужно присоединиться к этому проекту. В Люберцах расположен техникум, где учился Юрий Гагарин. И, конечно, Звездный городок, наукоград Королев», - сказал Мазуров.

По его словам, это особый вид туризма, научно-технический и он набирает сейчас обороты. Космическая отрасль будет вызывать интерес у зарубежных туристов.

Участники слушаний обратили внимание на то, что надо создавать стимулы муниципалитетам для развития туризма. Например, для туристических центров возможно оставление уплаты НДФЛ на местах. Предлагалось также после завершения эксперимента по курортному сбору ввести туристические сборы в пользу муниципалитетов, которые пойдут в местную казну.

Серьезное внимание было уделено кадровой проблеме. В муниципалитетах должны быть созданы специальные команды, которые будут заниматься развитием туризма на основе проектного подхода.

«В стране серьезно выросло количество отелей с 2013 года. А места в вузах по специальности «гостиничное дело» за эти годы сокращались. Таким образом, острейший вопрос для этой сферы - это кадры», – добавил Мазуров.

Парламентарий также рассказал, что планируются новации в закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», среди них аттестация туристических гидов и разрешение на работу в сфере деятельности в качестве гида только гражданам РФ.