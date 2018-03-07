РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска пожаловались на то, что крутую лестницу на пешеходном переходе железнодорожной станции «Гривно» никто не чистит, поэтому там практически невозможно пройти, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители пожаловались представителям власти, что пешеходный мост на станции «Гривно» в микрорайоне Климовск не чистят от снега. На лестницах образуется ледяная горка, что затрудняет передвижение людей, возникает опасность падения. Пожилые люди передвигаются, буквально вцепившись в перила, так как иначе спускаться опасно. Они попросили принять меры.

«Обращение по вопросу содержания пешеходного моста на железнодорожной станции «Гривно» рассмотрено. По состоянию на 5 марта недостатки, указанные в обращении, устранены. Фотоотчет прилагается», – сказал замглавы администрации Сергей Иванов.

Он посоветовал при возникновении вопросов по качеству уборки надземных переходов, подземных переходов (тоннелей) и сходов, обращаться в диспетчерскую службу подрядной организации ООО «Благоустройство Западной Сибири» по телефону: 8(903)197-14-25 с 7:00 до 19:00.