РИАМО - 7 мар. На портале госуслуг Подмосковья начал работать сервис по проверке бизнес-объектов, налог на имущество которых рассчитан от кадастровой стоимости, в перечне насчитывается свыше 2 тысяч таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество запустило на портале РПГУ сервис проверки бизнес-объектов, налог на имущество которых рассчитан от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Чтобы проверить, внесен ли объект в перечень объектов для обложения налогом от кадастровой стоимости, нужно в поле поиска на региональном портале госуслуг ввести наименование сервиса «Налог на коммерческую недвижимость» или слова - «налог», «перечень» и другие и указать кадастровый номер здания», - отмечается в сообщении.

В перечень объектов 2018 года вошли 2114 зданий площадью свыше 1 тысячи квадратных метров - торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты для обслуживания жителей области. Помещения в зданиях из перечня облагаются налогом от кадастровой стоимости вне зависимости от площади.

Как пояснил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, Налоговый кодекс РФ предоставляет регионам право начислять налог от кадастровой стоимости объектов любой площади. Чтобы поддержать малый бизнес и не допустить увеличения нагрузки на него, правительство Подмосковья установило порог площади, которая будет облагаться налогом от кадастровой стоимости, на уровне 1 тысяча квадратных метров.

«Для поддержки предпринимательства налоговая ставка с 2017 года снижена с 2% до 1,5% и оставлена неизменной до 2020 года. Налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость небольшой площади – до 1 тысячи квадратных метров, будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц», - добавил министр.

Минмособлимущество в конце каждого года утверждает список объектов площадью более 1 тысячи квадратных метров, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания. Информация об объектах поступает в ведомство от органов местного самоуправления и сверяется с данными Росреестра. Утвержденный министерством список объектов направляется в ФНС для расчета и начисления налогов.

Перечень объектов на 2018 год, утвержденный распоряжением Минмособлимущества от 27 ноября 2017 года, выложен на сайте ведомства.