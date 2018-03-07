РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 7 мар. Глава Жуковского Андрей Войтюк поздравил жительниц городского округа с международным женским днем, он пожелал милым дамам благополучия и здоровья, сообщается на официальном сайте горокруга.

«Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем! <…> В этот светлый, весенний день позвольте искренне поблагодарить вас за самоотверженный труд, умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное чувство», – сказал Войтюк.

Он также поблагодарил жительниц Жуковского за труд и преданность городу.

«Выражаю вам сердечную благодарность и признательность за все, что сделано вами для нашего родного города. <…> Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, пусть любящие и любимые люди оберегают вас от невзгод, пусть ничто не омрачает вашей светлой радости. Большого вам счастья, доброго здоровья, осуществления надежд!» – добавил Войтюк.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня – букет тюльпанов или веточка мимозы.